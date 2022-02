EHC Red Bull München bestreitet Champions-League-Halbfinale

Der EHC Red Bull München kämpft um den Einzug ins Finale der Champions League. Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister tritt in seiner K.o.-Partie am heutigen Abend (18.00 Uhr/Sport1) beim finnischen Spitzenteam Tappara Tampere an. Coronabedingt war das Halbfinale mehrmals verschoben worden. Die Münchner müssen gleich auf fünf deutsche Nationalspieler verzichten, die bei den Olympischen Spielen eingeplant sind. Zudem ist Ben Street nicht dabei, der im Peking-Aufgebot der Kanadier steht. Im Finale wartet Rögle BK aus Ängelholm. Die Schweden richten auch das Endspiel am 1. März aus.

