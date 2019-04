EHC Red Bull München will in Final-Playoffs nachlegen

Der EHC Red Bull München will in der Playoff-Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft heute vor eigenem Publikum nachlegen. Nur zwei Tage nach dem packenden Auftaktsieg gegen die Adler Mannheim möchte der Titelverteidiger in der Best-of-Seven-Serie auf 2:0 erhöhen. Dann wäre die Mannschaft von Trainer Don Jackson nur noch zwei Erfolge von der vierten Meisterschaft nacheinander entfernt. „Mit einem Sieg fährt man mit einem guten Gefühl nach Hause. Aber man darf nicht zu hoch sein mit den Emotionen“, warnte Münchens Verteidiger Yannic Seidenberg vor dem nächsten Kräftemessen.

