EHC Red Bull München vorerst ohne verletzten Abeltshauser

Der EHC Red Bull München muss mindestens zwei Wochen auf Nationalspieler Konrad Abeltshauser verzichten. Wie der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, hat sich der 27 Jahre alte Verteidiger am Dienstag im Spitzenspiel gegen die Adler Mannheim (2:1) eine Unterkörperverletzung zugezogen. Neben Abeltshauser fehlen weiter auch Verteidiger Bobby Sanguinetti (Unterkörper) und Stürmer Mads Christensen (Hüfte). Abeltshauser hatte in dieser Saison bislang alle 56 Pflichtspiele für den dreimaligen deutschen Meister absolviert.

