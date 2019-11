EHC Red Bull München muss auf verletzten Parlett verzichten

Der EHC Red Bull München muss vermutlich längere Zeit auf Verteidiger Blake Parlett verzichten. Wie der Vize-Meister aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, hat sich der 30-Jährige am Montag eine Gesichtsverletzung zugezogen. Parlett traf den Angaben zufolge im Training ein Schlagschuss am Kopf. Der Kanadier wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und konnte die Reise nach Weißrussland zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Minsk nicht antreten. Wie lange Parlett ausfällt, könne noch nicht prognostiziert werden.

Trainer Don Jackson muss damit neben dem 311-maligen AHL-Spieler auch auf dessen kanadische Landsleute Derek Roy (Schulter) und Jason Jaffray (Aufbautraining) verzichten.

