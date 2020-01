Echte Kerzen am Christbaum lösen Brand aus

Ein Christbaum mit echten Kerzen hat in Regensburg einen Zimmerbrand ausgelöst. Der Baum war binnen weniger Minuten in Brand geraten und das Feuer hatte auf das Mobiliar übergegriffen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 80-jährige Bewohnerin der Doppelhaushälfte im Regensburger Osten alarmierte sofort die Feuerwehr und löschte den Brand teilweise selbst. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich komplett. Durch den Brand und vor allem wegen der starken Rauchentwicklung ist die Doppelhaushälfte vorerst nicht bewohnbar. Die 80-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus.