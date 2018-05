Eastside tritt im DM-Halbfinale gegen Kolbermoor an

Der TTC Berlin Eastside muss am Wochenende innerhalb von 40 Stunden die beiden Halbfinals um die Deutsche Tischtennis-Meisterschaft gegen den SV DJK Kolbermoor bestreiten - mit geschwächtem Kader. Zunächst empfangen die Berlinerinnen am Freitag (1900 Uhr) die Gäste, dann treten sie am Sonntag (1100 Uhr) zum Rückspiel in Bayern an.

Eastside war als Zweiter der Bundesliga-Hauptrunde für das Halbfinale gesetzt, Kolbermoor setzte sich im Viertelfinale als Dritter mit 2:1 Siegen gegen den Sechsten TTK Anröchte durch. Das zweite Halbfinale bestreiten Hauptrunden-Sieger TTG Bingen und der TV Busenbach.

Der TTC ist seit anderthalb Jahrzehnten dominierender Verein im deutschen Damen-Tennis, hat in dieser Zeit 16 nationale und internationale Titel gewonnen. In der laufenden Saison hatte der Club mit gravierenden Personalproblemen zu kämpfen, was die Chancen erheblich einschränkte. Dennoch wurden der DTTB-Pokal gewonnen und die Halbfinals in Champions League und Meisterschaft erreicht.

In die Partien gegen Kolbermoor geht Eastside laut Trainerin Irina Palina, die selbst als eine der noch vier verfügbaren Spielerinnen an die Platte muss, mit dem letzten Aufgebot. Klarer Favorit des Duells ist Vizemeister Kolbermoor, der eigens für die Playoffs Ex-Europameisterin Liu Jia aus Österreich verpflichtet hat.