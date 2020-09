E-Fahrräder im Main: Paketlieferung stürzt in Fluss

E-Fahrräder und Teppichrollen, die den Main herunterschwimmen, und Pakete in den Fluten: Im unterfränkischen Triefenstein (Landkreis Main-Spessart) ist eine Paketlieferung aus einem Lieferwagen in den Main gefallen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Freitagvormittag unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Lieferwagen sei von einem Parkplatz rückwärts in Richtung des Mains gerollt und kurz vor dem Wasser zum Stehen gekommen.

Der Großteil der Ladung sei dabei aus dem Fahrzeug und in den Main gefallen. Viele Pakete seien weggetrieben, darunter insbesondere E-Fahrräder und Teppichrollen. Feuerwehrleute hätten den Lieferwagen gesichert und die Mehrheit der Pakete bergen können. Man habe allerdings Taucher angefordert, da man davon ausgehe, dass sich noch Pakete unter Wasser befänden.