Dynamo Dresden verpflichtet Würzburgs Nikolaou

Dynamo Dresden hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Mittelfeldspieler Jannis Nikolaou wechselt vom Drittligisten Würzburger Kickers zu den Sachsen, wo der 24 Jahre alte Deutsch-Grieche laut Vereinsangaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 mit Gültigkeit für die ersten drei Ligen erhält. „Jannis bringt eine gute Zweikampfmentalität und Stärken in der Balleroberung mit. Darüber hinaus verfügt er über ein gutes Passspiel, wodurch er sich effektiv in den Spielaufbau und in Umschaltsituationen einbringen kann“, erklärte Interims-Sportgeschäftsführer Kristian Walter in einer Vereinsmitteilung.

Nikolaou wechselte 2017 von Rot-Weiß Erfurt nach Würzburg, wo der beidfüßige defensive Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Spielzeit in 36 Drittliga-Partien zum Einsatz kam und dabei sechs Treffer (3 Vorlagen) erzielte. In Dresden soll er den abgewanderten Manuel Konrad ersetzen.

Homepage Dynamo Dresden

2. Liga bei bundesliga.de

Facebook Dynamo Dresden

Twitter Dynamo Dresden

Dynamo Dresden bei bundesliga.de