DWD warnt vor starkem Regen und Hochwasser im Alpenraum

Nach dem Schnee kommt das Wasser: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Regenfällen und steigenden Wasserspiegeln in den Alpenregionen Schwabens und Oberbayerns. Von Donnerstag bis Samstag rechnen die Meteorologen mit Tauwetter und ergiebigen Niederschlägen in Lagen zwischen 600 bis 1800 Höhenmetern, wie der DWD am Dienstag in München mitteilte. Durch den starken Regen und die großen Schneemengen, die dann abschmelzen, könne es örtlich zu Überschwemmungen kommen, sagte ein Sprecher. Für genaue Prognosen sei es aber noch zu früh.

