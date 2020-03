Dutzende neue Corona-Fälle: Einzelne Schulen geschlossen

Wegen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind in Bayern mehrere Schulen vorübergehend geschlossen worden, landesweite Schließungen wie in Italien sind jedoch vorerst nicht zu erwarten. In Würzburg, Unterhaching und im Landkreis Passau fiel der Unterricht am Donnerstag in einzelnen Einrichtungen ganz oder teilweise aus. Eine Entscheidung über eine bayernweite Schulschließung stehe aber nicht zur Debatte, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in München. Das Gesundheitsministerium zählte am Donnerstag im Freistaat mehr als 20 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Damit sind nun in allen Regierungsbezirken Fälle nachgewiesen.

In Italien, dem am stärksten vom Coronavirus betroffenen Land in der EU, bleiben alle Schulen und Hochschulen bis Mitte des Monats geschlossen. Aus dem Kultusministerium hieß es dazu, der Krisenstab beobachte kontinuierlich die Lage und beschließe gegebenenfalls notwendige Maßnahmen. Die Bundesregierung hatte sich schon am Mittwoch gegen pauschale Schließungen ausgesprochen.

Der Deutsche Realschullehrerverband (VDR) forderte ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Schülern und Lehrern, darunter eine „konsequente Umsetzung und Kontrolle der notwendigen Hygienemaßnahmen an den Schulen“ sowie klare Entscheidungen der Behörden über Schließungen. „Wir dürfen keine Zeit verlieren und keine unnötigen Risiken eingehen“, sagte der VDR-Bundesvorsitzende Jürgen Böhm.

Weil sich in Unterhaching bei München ein Kind mit Sars-CoV-2 infiziert hat, wurde dort ein Gymnasium bis einschließlich Freitag geschlossen. In Würzburg entfiel in einer der zwei Zweigstellen einer Grundschule am Donnerstag der Unterricht, betroffen war gut die Hälfte der rund 200 Schüler. Auch im niederbayerischen Vilshofen wurden eine Grundschule und ein Kindergarten bis einschließlich Freitag geschlossen.

Bayernweit registrierte das Gesundheitsministerium allein am Donnerstag zwei Dutzend neue Infektionen mit dem Virus. Binnen einer Woche gab es somit 66 Fälle. Bislang sind in Bayern damit insgesamt 80 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Zuerst waren im Freistaat 14 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Sie gelten aber wieder als genesen und wurden aus den Krankenhäusern entlassen. Diese Fälle standen allesamt im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens. Dort hatte im Januar eine Mitarbeiterin aus China Kollegen angesteckt, die teils wiederum Angehörige infizierten.

Angesichts der steigenden Zahlen von Verdachtsfällen bietet die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) einen eigenen Hausbesuchsdienst an. Damit solle vermieden werden, dass das Virus Sars-CoV-2 in den Praxen der Haus- und Fachärzte verbreitet werde, teilte die KVB mit.

Bei einem Verdacht komme der Arzt mit einem Fahrzeug, das die nötige Schutzausrüstung an Bord habe. Der Arzt nehme die Probe für den Virus-Test dann zu Hause bei dem Betroffenen. Nach der Analyse im Labor werde der Betroffene über das Ergebnis und eventuelle weitere Maßnahmen informiert.

Von Freitag bis Mittwoch seien so bereits rund 250 Menschen getestet worden. Bis zu 160 Fahrzeuge seien in Spitzenzeiten im Einsatz. Schon bisher kommen Ärzte über die KVB zu Hausbesuchen, wenn dies medizinisch nötig ist. Diese Kapazitäten seien nun aufstockt worden.

Zum Schutz vor einer weiteren Verbreitung des Virus wurden erneut mehrere Großveranstaltungen abgesagt. Im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kehlheim) fällt in diesem Jahr der Ostermarkt aus, der vom 1. bis 13. April geplant war. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Veranstalter rund 130 000 Menschen zu dem Volksfest gekommen. In Kehlheim wurde zudem eine Ausbildungsmesse abgesagt; in München wurde die Immobilienmesse (zuletzt 4200 Besucher) um gut einen Monat auf 24. bis 26. April verschoben.

Mitteilung Vilshofen

Webseite der Schule in Unterhaching

Webseite der Schule in Würzburg