Dutzende Autos in Nürnberg zerkratzt

Mehr als 50 geparkte Fahrzeuge haben Unbekannte in Nürnberg zerkratzt. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen bei mehreren Tausend Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mit einem spitzen Gegenstand seien am Vormittag hauptsächlich Autos in drei aneinandergrenzenden Straßen beschädigt worden. „Ob da einfach jemand seiner Wut freien Lauf gelassen hat, müssen wir nun sehen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittler suchen nach Zeugen und Besitzern von weiteren zerkratzten Wagen.

Mitteilung der Polizei