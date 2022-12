Durchsuchungen wegen bewaffneten Drogenhandels: U-Haft

Bei mehreren Durchsuchungen in Unterfranken haben Beamte Drogen, mutmaßliches Drogengeld, Waffen und Geräte mit kinderpornografischen Inhalten sichergestellt. Zwei tatverdächtige Männer wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Ein 23 Jahre alter Mann kam in U-Haft.

Den sechs Durchsuchungen am Mittwoch in der Stadt und im Landkreis Aschaffenburg waren monatelange Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft vorausgegangen. Die Beamten fanden rund 2,5 Kilogramm Marihuana und Haschisch und etwa 12.500 Euro Bargeld. Zudem wurden mehrere verbotene Waffen, darunter Butterflymesser, und Speichermedien mit kinderpornografischen Dateien beschlagnahmt. Fünf angetroffene Tatverdächtige wurden festgenommen, drei davon wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.

Zwei 23 und 24 Jahre alte Beschuldigte wurden den Angaben zufolge noch am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Gegen den 23-Jährigen wurde wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handelns mit Betäubungsmitteln U-Haft angeordnet. Der Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wurde unter strengen Auflagen ausgesetzt.

Pressemeldung

