„Du bist Faust“: Weimarer Exponate bei Münchener Ausstellung

Wertvolle Erstausgaben von Goethes „Faust“, ein Ölgemälde mit dem Bildnis des Dichters, Goethe-Autographen: Die Klassik Stiftung Weimar steuert mehr als 20 Leihgaben zu der Ausstellung „Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst“ in München bei, wie ein Stiftungsprecher auf Anfrage sagte. Die Ausstellung zum weltweit bekanntesten Werk der deutschen Literatur öffne an diesem Freitag in der Kunsthalle München und sei bis zum 29. Juli zu sehen. Seit dem Erscheinen von Goethes großem Menschheitsdrama Anfang des 19. Jahrhunderts habe es immer wieder Künstler fasziniert und zu eigenen Werken inspiriert.

Die Schau entstand in Kooperation von Kunsthalle, dem Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel und der Klassik Stiftung. Sie nimmt die Besucher laut Stiftung mit auf eine Reise durch das Drama und macht sie zu Weggefährten Fausts auf seiner rastlosen Reise nach dem Sinn und Ziel modernen Lebens.

Gezeigt werden etwa 150 Arbeiten von rund 70 Künstlern aus Europa und den USA. Darunter sind Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Fotografien, Vertonungen und Filme von Künstlern wie den Malern Eugène Delecroix, Max Beckmann, Anselm Kiefer und Sigmar Polke, dem Fotografen Robert Mapplethorpe, dem Musiker Charles Gounod, dem Regisseur Martin Scorsese oder dem Modeschöpfer und Fotografen Karl Lagerfeld.

Die zweitgrößte Kulturstiftung Deutschlands ist mit einem Ölgemälde Goethes von Georg Melchior Kraus von 1775/76, Faust-Teichnungen von Peter Cornelius und drei Autographen Goethes mit Versen aus dem „Vorspiel auf dem Theater“ aus Faust I. dabei. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek besitzt eine der umfangreichsten Faust-Sammlungen weltweit.

Goethes „Faust. Ein Fragment“, erschienen 1790 in Leipzig, ist ebenso zu sehen wie Prachtausgaben, Übersetzungen sowie Faust-Publikationen vor und nach Goethe. Darunter ist „Doktor Faustus“ des Engländers Christopher Marlowe von 1818. Das Exemplar stammt aus Goethes Privatbibliothek und war ein Geschenk von Ludwig Achim von Arnim.

