DSV mit sieben Skispringern nach Oberstdorf

Die deutschen Skispringer gehen ohne den früheren Weltmeister Severin Freund beim Heim-Weltcup in Oberstdorf an den Start. Der 30 Jahre alte Niederbayer gehört nicht zum siebenköpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV), wie der Verband am Dienstag mitteilte. Stattdessen kehrt Richard Freitag nach einer Trainingspause zurück, Martin Hamann und Constantin Schmid feiern ihr Debüt beim Skifliegen. „Wir wollen uns daheim bestmöglich präsentieren“, sagte Bundestrainer Werner Schuster, der zudem die derzeit Gesetzten Stephan Leyhe, Andreas Wellinger, Karl Geiger und Markus Eisenbichler nominierte.

Für Freund wird die Zeit vor seinem erklärten Saisonziel, der WM in Seefeld, langsam eng. Vor dem Start der Titelkämpfe (19. Februar) stehen nach Oberstdorf (Freitag bis Sonntag) im finnischen Lahti und in Willingen nur noch zwei Weltcups an. Bislang hat Freund bei seiner Rückkehr nach fast zwei Jahren Verletzungspause weder die WM-Norm noch seine eigenen Erwartungen erfüllt.

FIS-Skispringen auf Twitter

Gesamtweltcup der Skispringer

Kalender der Skispringer

FIS-Profil Eisenbichler

FIS-Profil Leyhe