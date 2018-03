Druckmaschinenanbieter Manroland Web Systems plant Fusion

Der Druckmaschinenhersteller Manroland Web Systems aus Augsburg will mit dem Drucksystemgeschäft des US-Anbieters Goss International fusionieren. Der Zusammenschluss müsse aber noch von den Kartellbehörden genehmigt werden, sagte Manroland-Sprecher Daniel Raffler am Donnerstag. Goss sei für Manroland ein interessanter Partner, weil das Unternehmen besonders in Nord- und Südamerika vertreten sei.

Das Augsburger Unternehmen machte noch keine Angaben dazu, ob es durch das Joint Venture zu einem Stellenabbau kommen soll. Manroland Web Systems befinde sich nun in einem „konstruktiven Dialog“ mit dem Betriebsrat und der IG Metall über das Vorgehen bei der geplanten Fusion, sagte Raffler.

Manroland Web Systems war entstanden als eines der Folgeunternehmen der früheren Manroland AG, die Insolvenz anmelden musste. Das Unternehmen hatte wegen der Probleme auf dem Markt der Drucktechnologie bereits in der Vergangenheit Personal abgebaut und hat nun noch rund 870 Beschäftigte, hauptsächlich am Stammsitz in Schwaben. Manroland Web Systems gehört zur Lübecker Possehl-Gruppe, die bei dem neuen Unternehmen auch die Mehrheit haben soll.

Der Eigner von Goss, American Industrial Partners (AIP), soll die restlichen Anteile halten. Die betroffene Goss-Sparte hat etwa 400 Beschäftigte. Aufgrund der Dominanz von Possehl wird erwartet, dass der Sitz des künftigen Gemeinschaftsunternehmens Augsburg bleibt. Der Zusammenschluss wird für Mitte 2018 angestrebt.

Mitteilung Manroland

Mitteilung Goss