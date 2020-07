Drogenfahnder werden bei Razzia fündig

Rauschgiftfahnder der Polizei in Passau haben innerhalb von drei Tagen die Wohnungen von zehn Verdächtigen in Niederbayern durchsucht. Dabei entdeckten sie unter anderem Cannabis und Speed in nicht-geringer Menge sowie geringe Mengen an Kokain, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen sollen mit den Drogen sowohl gehandelt als sie auch selbst konsumiert haben. Die Männer sind 21 bis 42 Jahre alt. Neben Drogen fanden die Fahnder auch Schreckschusswaffen, verbotene Messer sowie sogenanntes Drogengeld.

Die Durchsuchungen fanden von Mittwoch bis Freitag in Passau, Perlesreut (Landkreis Freyung-Grafenau) sowie Arnstorf und Pfarrkirchen (beide Landkreis Rottal-Inn) statt. Die Ermittlungen dauern den Angaben nach an.

Mitteilung