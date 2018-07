Drogenfahnder beschlagnahmen 14 Kilo Marihuana

Drogenfahnder aus Oberfranken haben bei Kontrollen 14 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt und sieben Menschen festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 46 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Vor einer Woche hatten Fahnder der Grenzpolizei und Rauschgiftermittler der Kripo Hof an der Rastanlage Frankenwald in Berg im Auto eines Paares aus Leipzig rund vier Kilogramm Rauschgift entdeckt. Ermittlungen führten nach Vilshofen (Landkreis Passau), wo zwei Männer am Bahnhof auf die Drogen warteten. Bei einer weiteren Kontrolle an der Rastanlage der Autobahn 9 machten die Polizisten ein Trio aus Leipzig dingfest, das mit etwa zehn Kilo Marihuana unterwegs war.