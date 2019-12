Drogendealer schießt auf Balkon und kommt in Haft

Ein Münchner Drogendealer hat auf seinem Balkon mit einer Schreckschusswaffe geschossen und so die Polizei auf seine Spur gebracht. Der 22-Jährige kam nach Polizeiangaben vom Sonntag wegen Handels mit und illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln sowie Verstößen nach dem Waffengesetz in Untersuchungshaft.

Zeugen hatten die Polizisten am Freitagabend wegen der Schüsse alarmiert. Die Beamten umstellten daraufhin das Gebäude. In der Wohnung nahmen sie den Mann fest - und rochen Marihuana, wie es weiter hieß. Sie fanden unter anderem Betäubungsmittel und eine Aufzuchtanlage sowie Bargeld in verschiedenen Währungen.