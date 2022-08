Drogen und Waffenarsenal in Forchheim sichergestellt

Nach einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Forchheim eine erhebliche Menge Rauschgift, zwölf Schusswaffen und mehrere Hieb- und Stichwaffen in der Wohnung eines 46-Jährigen sichergestellt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mitteilten, kontrollierten Beamte am Dienstagfrüh gegen 5.30 Uhr in Forchheim den Fahrer eines E-Scooters. Sie fanden bei ihm Marihuana und Crystal. In seiner Wohnung stießen sie dann auf eine große Menge Marihuana und Methamphetamin und das Waffenarsenal. Ein Ermittlungsrichter in Bamberg ordnete Untersuchungshaft an. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

