Drogen im BH

In ihrem BH hat eine Frau Drogen versteckt - und ist dennoch von der Polizei erwischt worden. Bei einer Kontrolle auf einer Straße in Regensburg bemerkten die Beamten bei der 26-Jährigen Marihuanageruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da sie den Beamten bereits einschlägig bekannt war, nahmen sie die Frau mit zur Wache, wo sie am späten Dienstagabend durchsucht wurde. Dabei entdeckte die Polizei im Büstenhalter eine den Angaben nach kleine Menge Marihuana. Gegen die Frau wird ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.