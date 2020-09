Drittligaspiel 1860 München gegen 1. FC Magdeburg ohne Fans

Der TSV 1860 München muss sein erstes Heimspiel der Saison in der 3. Fußball-Liga wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen in der bayerischen Landeshauptstadt ohne Zuschauer bestreiten. Das teilten die „Löwen“ am Dienstag mit. Die Partie gegen den 1. FC Magdeburg findet an diesem Samstag (14.00 Uhr) im Grünwalder Stadion statt. 1860 hat 10 060 Dauerkarten für die Saison 2020/21 verkauft. In einer Testphase dürfen im Profi-Fußball die Stadien unter Hygieneauflagen wieder bis zu 20 Prozent mit Fans gefüllt werden, wenn das lokale Infektionsgeschehen das erlaubt.

