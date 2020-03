Dresdner Volleyballerinnen mit klarem Sieg in Straubing

Nun ist es so weit. Auch der Landkreis Ravensburg hat seinen ersten bestätigten Coronafall. Was das bedeutet, wie man sich am besten verhalten sollte und was es sonst noch Wissenswertes zur aktuellen Situation in der Region gibt, darüber sprechen Lukas Bruns, Fabian Bingenheimer und Oli Linsenmaier. Nur so viel: Sie sind allesamt keine Freunde der Panikmache.

Einen scharfen Blick und eine ausgewogene Betrachtung braucht es auch bei einem weiteren heiklen Thema.