Dresdens Torhüter Schubert wird von eigenen Fans beleidigt

Dynamo Dresdens Torwart Markus Schubert ist am Freitagabend während der Zweitliga-Partie beim FC Ingolstadt von den eigenen Fans beleidigt worden. Neben Pfiffen und Sprechchören hing auch gut sichtbar am Zaun des gutgefüllten Gästeblocks ein geschmackloses Plakat. „Dieses Plakat ist ein absolutes No-Go. Dass wir da als ganze Mannschaft reingehen, haben wir gemeinsam beschlossen und ist selbstverständlich. Das hat nichts mit Unterstützung zu tun“, erklärte Kapitän Sören Gonther nach der 0:1-Niederlage. Statt in die Fankurve zu gehen, verschwand das Team geschlossen in die Kabine.

Schuberts Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Der 20 Jahre alte Junioren-Nationalspieler ließ die Frist zur Annahme eines neuen Vertragsangebots verstreichen und hat die Verantwortlichen am vergangenen Donnerstag darüber informiert, dass er zur kommenden Saison zu einem Bundesligisten wechseln möchte. „Markus Schubert ist bis zum 30. Juni ein Spieler von uns. Er hat in dieser Saison hervorragende Spiele für den Verein gemacht und wird das bis zum Schluss machen“, erklärte Gonther.

Homepage Dynamo Dresden

2. Liga bei bundesliga.de

Facebook Dynamo Dresden

Twitter Dynamo Dresden

Dynamo Dresden bei bundesliga.de