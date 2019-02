Dresden will gegen Regensburg raus aus der Ergebniskrise

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will nach zuletzt drei Niederlagen endlich wieder in die Erfolgsspur. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis heute zu Hause gegen Jahn Regensburg bestehen. Beide Teams sind schwach in die Restrückrunde gestartet und blieben in den vergangenen beiden Spielen sogar ohne eigenen Treffer. Die Dresdner Niederlage am Montag beim Hamburger SV war bereits die fünfte im sechsten Spiel. Weiterhin fehlen wird dem Tabellen-Zwölften aus Sachsen Kapitän Marco Hartmann (Oberschenkelprobleme). Der Einsatz von Moussa Koné (Leistenprobleme) und Dženis Burnić ist noch fraglich.

