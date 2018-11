Dreitägige Großkontrolle gegen Einbrecherbanden

Bei einer dreitägigen Großkontrolle gegen Einbrecherbanden hat die Polizei in Bayern gut 7200 Menschen überprüft und 50 vorläufig festgenommen. Ein besonderes Augenmerk habe organisierten Banden gegolten, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) laut Mitteilung am Dienstag in München.

Mehr als 1200 Fahnder waren im Einsatz und stellten fast 280 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest. Darunter waren Drogendelikte, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen das Waffengesetz. Bei einer Fahrzeugkontrolle gingen den Polizisten zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer ins Netz. Einem werden unter anderem Diebstahl, Hehlerei, Raub vorgeworfen, dem anderen bandenmäßiger Wohnungseinbruchdiebstahl.

Der Schwerpunkt der Kontrollen im Freistaat lag den Angaben nach in Schwaben, Unter- und Mittelfranken. Parallel fanden Kontrollen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz statt. Es soll auch künftig länderübergreifende Kontrollen geben, sagte Herrmann.