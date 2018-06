Dreijähriger läuft in Auto: lebensgefährlich verletzt

- Ein Dreijähriger ist am Freitag im unterfränkischen Haßfurt (Landkreis Haßberge) in ein Auto gelaufen und lebensgefährlich verletzt worden. „Sein Zustand ist kritisch“, teilte die Polizei mit. Der kleine Junge hatte am Nachmittag die Straße vor einem Kindergarten überqueren wollen - er wohnt direkt gegenüber. Dabei lief er seitlich in ein Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 29 Jahre alte Autofahrerin musste psychologisch betreut werden.