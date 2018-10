Dreijähriger in letzter Sekunde aus Schwimmbecken gerettet

Ein Dreijähriger ist in einem Schwimmbad in Neu-Ulm in ein Becken gestürzt und in letzter Sekunde gerettet worden. Die Polizei teilte am Dienstag mit, der Bub sei weggelaufen, als seine Mutter die Badesachen zusammenpackte. Dabei stürzte er in ein 1,20 Meter tiefes Schwimmbecken. Ein Badegast entdeckte den Kleinen nach etwa einer Minute auf dem Beckenboden und rettete ihn. Der Dreijährige war sofort ansprechbar, kam zur Beobachtung aber in ein Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, das der Bub etwa eine Minute unter Wasser war.

Pressemitteilung Polizei