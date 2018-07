Dreijähriger erkundet abends alleine die Stadt

Ein drei Jahre alter Bub hat in Coburg eine abendliche Erkundungstour durch die Stadt unternommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Bub am Donnerstagabend in einem unbeobachteten Moment die Wohnung seines Vaters verlassen - und war in Richtung eines etwa 400 Meter entfernten Parkplatzes gelaufen. Der Vater hatte unterdessen bemerkt, dass sein Sohn verschwunden war und die Polizei verständigt. Fast zeitgleich meldeten sich mehrere Passanten bei der Polizei, die ein kleines Kind allein am Parkplatz entdeckt hatten. So habe man innerhalb kurzer Zeit die Familie wieder zusammenbringen können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.