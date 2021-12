Dreierpack von Dovedan: Nürnberg bejubelt ein 3:1 in Aue

Der überragende Dreifach-Torschütze Nikola Dovedan hat dem 1. FC Nürnberg einen erfolgreichen Jahresabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Der Österreicher erzielte am Samstag beim 3:1 (2:1) beim FC Erzgebirge Aue alle Treffer für den „Club“, der zum Rückrundenstart zunächst auf Platz drei vorrückte. Dovedan traf vor leeren Zuschauerrängen im Erzgebirgsstadion in der 2., 22. und 81. Minute. Zwischenzeitlich hatte Jan Hochscheidt (8.) für die gut mitspielenden Auer den Ausgleich erzielt.

Dovedan erzielte das 1:0 nach einem zunächst abgewehten Eckball. Bei den Saisontoren vier und fünf des Offensivspielers war dann jeweils Stürmer Erik Shuranov der Vorlagengeber. Nach dem irren Start mit zwei frühen Treffern entwickelte sich eine sehenswerte Partie, in der der „Club“ das bessere Team war und dank der technischen Fertigkeiten immer wieder gute Chanceen hatte. Dovedan war stets gefährlich. Und Fabian Nürnberger traf kurz vor der Pause noch den Querbalken.

Aue versteckte sich nicht, zeigte Moral und erarbeitete sich nach den Rückständen einige Möglichkeiten. Allerdings waren diese nicht so zwingend wie auf Nürnberger Seite. Ein Konter saß schließlich.

