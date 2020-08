Drei Verletzte nach Kollision zwischen Zug und Holzfuhrwerk

Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Langholzfuhrwerk sind in Niederbayern ersten Erkenntnissen zufolge der Zugführer und zwei Passagiere leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag an einem kleinen Bahnübergang zwischen Bodenmais (Landkreis Regen) und Langdorf in einem Waldstück, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

„Scheinbar wollte das Gespann mit Holz den Bahnübergang überqueren und ist dort mit dem Zug zusammengestoßen.“ Der Fahrer des Gespannes blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Auch die übrigen 35 Fahrgäste des Zuges erlitten laut Polizei keine Verletzungen. Der Zug sei vorne „massiv beschädigt“ worden, sagte der Sprecher. Die Zugstrecke zwischen Bodenmais und Zwiesel blieb zunächst gesperrt.