Drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Oberbayern

Bei einem Wohnhausbrand in Oberbayern sind drei Menschen verletzt worden. Ein Ehepaar und ihr Nachbar hätten bei ersten Löschversuchen Rauch eingeatmet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Ehemann erlitt zudem leichte Verbrennungen. Er und seine Frau wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Wieso das Feuer in der Nacht auf Mittwoch ausbrach, war zunächst unklar. An dem Haus in Töging am Inn (Landkreis Altötting) entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-475869/2

