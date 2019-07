Drei Verletzte bei Unfall mit zwei Schulbussen

Bei einem Unfall mit zwei Schulbussen in Niederbayern haben sich eine Frau schwer und zwei Kinder leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte nach Polizeiangaben vom Freitag einen der Busse in Grafenau behindert, der daraufhin auswich und den anderen Bus streifte. Dabei zog sich eine 52-Jährige am Donnerstag schwere Verletzungen zu. Die Schüler erlitten Abschürfungen.