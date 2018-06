Drei Verletzte bei Schulbusunfall

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto sind in Niederbayern die beiden Fahrer sowie ein Schulkind verletzt worden. Der Schulbusfahrer wollte mit seinem 22 Sitzplätze bietenden Fahrzeug am Montag bei Grafenau nach links in die Bundesstraße 553 abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei eine entgegenkommende Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden die 53-Jährige, der Busfahrer sowie eines der drei im Bus sitzenden Schulkinder verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus, dürften nach Polizeiangaben aber keine bleibenden Schäden davontragen. Der Sachschaden der Kollision beträgt rund 30 000 Euro.

