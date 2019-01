Drei Verletzte bei Rodelunfall

Bei zwei Unfällen haben sich drei Rodler an Silvester leicht verletzt. Nach Aussagen der Beteiligten habe eine Person auf der Rodelbahn gestanden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein 35-Jähriger aus Hessen wollte einen Zusammenprall vermeiden und verletzte sich beim Bremsen am Fuß. Eine 57-Jährige aus Schleswig-Holstein fuhr hinter ihm und schlitterte beim Bremsen gegen eine Böschung am Rand der Rodelbahn. Von dort aus fiel sie zurück auf die Rodelbahn. Ein 41-Jähriger hinter ihr konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen ihren Kopf. Die Frau wurde leicht verletzt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. In einem weiteren Unfall auf derselben Rodelbahn bei Ramsau im Landkreis Berchtesgaden verletzte sich eine 22-Jährige aus Baden-Württemberg leicht an der Schulter. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes wurden alle drei Verletzten ins Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung des BRK Berchtesgaden