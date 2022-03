Drei Verletzte bei Feuer in Chemiefabrik

Bei einem Brand in einer Chemiefabrik in Niederbayern sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Eine Person habe Verbrennungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schwere der Verletzung sei noch unklar. Zwei weitere Personen erlitten Rauchvergiftungen.

Warum das Feuer in dem Werk in Aham (Landkreis Landshut) ausgebrochen ist, stand zunächst nicht fest. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro aus.

