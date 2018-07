Bei einem Brand in einem Wohnhaus im oberbayerischen Raubling sind drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr habe das Feuer am späten Sonntagabend schnell unter Kontrolle gebracht, teilte die Polizei mit. Eine Bewohnerin musste aber mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch zwei Feuerwehrkräfte wurden verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 000 Euro.

Polizeibericht