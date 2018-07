Drei Verletzte bei Brand in Nürnberger Seniorenheim

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Nürnberg sind drei Menschen verletzt worden. Dabei handele es sich um Bewohner der Seniorenunterkunft, die wegen Rauchvergiftungen behandelt worden seien, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer war am Freitagmorgen aus bisher unbekannter Ursache im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Kurz vor 7.00 Uhr ging ein entsprechender Notruf bei der Polizei ein. Die Rettungskräfte konnten das Feuer löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude anschließend komplett gelüftet werden, teilte ein Polizeisprecher mit.