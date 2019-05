Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Regensburg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 84 Jahre alter Autofahrer habe bei Pfatter von einer Staatsstraße auf die B8 einbiegen wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein hinter dem Senior fahrender 21-Jähriger sah das zu spät und fuhr dem Auto auf. Dabei wurden die beiden Fahrer sowie ein 20 Jahre alter Mitfahrer im Auto des 21-Jährigen leicht verletzt. Alle drei wurden nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus gebracht.