Drei US-Soldaten wollten Taxi-Zeche prellen

Drei US-Soldaten haben vergeblich versucht, die Zeche für ihre Taxifahrt zu prellen. Nach einer ausgiebigen Thanksgiving-Feier in Regensburg wollten die drei mit dem Taxi nach Vilseck fahren, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Unter dem Vorwand, Geld für die Fahrt zu holen, seien sie dort ausgestiegen und ohne zu zahlen weggerannt. Der Taxifahrer konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben. Die drei Soldaten seien von der Polizei geschnappt und an die Militärpolizei übergeben worden. Eine Strafanzeige wegen Leistungsbetrug folge.



Die Stadt Vilseck ist geprägt durch die Präsenz der US-Armee am Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Er ist einer der größten US-Truppen-Standorte in Europa. Am Standort Vilseck bei Amberg sowie in der 6500-Einwohner-Stadt nahe Weiden in der Oberpfalz sollen mehr als 10 000 Soldaten stationiert sein.