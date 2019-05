Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Partenstein (Landkreis Main-Spessart) sind drei Personen schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam eine 53-Jährige am Montagnachmittag mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Aufprall wurden die 53-Jährige und die beiden 80-jährigen Insassen des entgegenkommenden Autos schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber und Rettungswagen in die Kliniken Würzburg, Aschaffenburg und Lohr gebracht. Die Straße zwischen Partenstein und Frammersbach war zeitweise vollständig gesperrt.