Bei einem Motorradzusammenstoß in Schwaben sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer sei in ein Motorrad gefahren, das auf der Fahrbahn einer Bundesstraße gewendet habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wieso der 59 Jahre alte Fahrer und seine 61 Jahre alte Mitfahrerin am Freitagnachmittag kurz nach einer Ausfahrt bei Gundelfingen (Landkreis Dillingen) umkehren wollten, war der Polizei zufolge zunächst nicht bekannt.