Drei Menschen in Mietwagen verbrannt: Identität unklar

Grausamer Unfall in Niederbayern: Drei Menschen sind am Mittwochabend in Neufahrn (Kreis Landshut) in einem Mietwagen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Identität der Insassen war bis zum Mittag weiterhin unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es müsse geklärt werden, ob derjenige, der das Auto angemietet hat, auch im Fahrzeug saß. Der Fahrer war den Angaben nach am Mittwochabend mit dem Leihwagen nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Gartenzaun geprallt. Das Auto überschlug sich und fing sofort Feuer. Das Wrack brannte vollständig aus.

Polizeimeldung