Drei Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos auf A94 verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 94 bei Mühldorf am Inn sind drei Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger habe am Freitag beim Wechseln auf die linke Spur ein Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Dessen 29-jähriger Fahrer versuchte noch zu bremsen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in die rechte Schutzplanke geschleudert.

Beide Fahrer sowie der 22-jährige Beifahrer des 21-Jährigen kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die A94 war in Fahrtrichtung Passau für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

