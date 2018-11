Drei Medaillen für oberfränkische Brauerei

Der kleine Brauereigasthof Kundmüller im oberfränkischen Viereth-Trunstadt (Landkreis Bamberg) hat bei einem der größten Bierwettbewerbe weltweit als erfolgreichste inhabergeführte deutsche Brauerei abgeschnitten. Sie erhielt beim „European Beer Star“ jeweils eine Goldmedaille für das beste milde Lagerbier und das beste Stark-Rauchbier sowie eine Silbermedaille für ihr Rotbier. Die Gewinner des alljährlichen Wettbewerbs der privaten Brauereien in Bayern wurden am Mittwoch auf der Getränkemesse „Braubeviale“ in Nürnberg ausgezeichnet. Vergeben wurden Medaillen in 65 Kategorien.

Laut einer Mitteilung der Veranstalter wurden mit 2344 Bieren aus 51 Ländern so viele wie noch nie für den Wettbewerb eingereicht. 28 und damit die meisten Medaillen gingen an Brauer in Deutschland. Die erfolgreichste Brauerei des Jahres kommt aus den Niederlanden: Die Bierbrouwerij de Konigshoeven gewann vier Goldmedaillen.

Infos zum European Beer Star