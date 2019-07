Drei Jahre Baustopp beim klammen Bistum Würzburg ab August

Aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen beginnt beim Bistum Würzburg am 1. August ein Baustopp für die kommenden drei Jahre. In dieser Zeit würden nur noch Notmaßnahmen genehmigt, teilte das Bistum am Dienstag mit. Währenddessen wolle man entscheiden, welche Immobilien saniert, welche instand gehalten und welche veräußert werden. Für die sicherheitsrelevanten Baumaßnahmen gilt zudem eine Kostengrenze von 15 000 Euro. Mit dem Moratorium will das Bistum rund sechs Millionen Euro sparen.

Als Grund für die Sparmaßnahem nannte das Bistum, den vorhergesagten Rückgang der Kirchensteuer. Die Steuer macht 80 Prozent der Einnahmen aus. Bereits im Februar hatte das Bistum bekanntgegeben, für 2019 mit einem Haushaltsdefizit von 15 Millionen Euro zu rechnen. Schon 2018 fehlten 18 Millionen Euro. Baumaßnahmen sind nach Angaben des Bistums nach den Personalkosten der zweitgrößte Kostenfaktor.

Pressemitteilung vom 16. Juli 2019