Rund drei Hektar Wald sind in Oberfranken abgebrannt. Die Ursache für das Feuer westlich der Autobahn 73 bei Buch am Forst (Landkreis Lichtenfels) war zunächst unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, weil das Gebiet abgelegen ist und immer wieder kleine Glutnester aufloderten. Die Höhe des Schadens ließ sich vorerst nicht beziffern, die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Mitteilung der Polizei