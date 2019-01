Drei Deutsche in Bergnot verbringen Nacht in Schneehöhle

Drei junge Deutsche sind in Tirol in Bergnot geraten und mussten eine Nacht in rund 2000 Metern verbringen. Die drei 22-Jährigen aus Berlin und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark waren am Sonntagnachmittag mit Schneeschuhen am Zugspitzplatt aufgestiegen. Am Abend setzten sie erschöpft, in Dunkelheit und bei starkem Schneetreiben einen Notruf ab. Sie gruben sich eine Schneehöhle, um die Nacht zu überstehen. Aufgrund der schlechten Witterung konnten sie erst am Montagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber gerettet werden, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Einer der Männer wurde mit Erfrierungen ins Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei