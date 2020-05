Dreharbeiten zum Jubiläums-„Tatort“ verzögern sich

Der „Tatort“ wird dieses Jahr 50 Jahre alt - dazu ist für den Herbst eine Doppelfolge mit den Kommissaren aus Dortmund und München geplant. Coronabedingt verzögern sich nun allerdings die Dreharbeiten. Der Dreh des zweiten Teils pausiere aufgrund der Corona-Beschränkungen seit März, teilte eine WDR-Sprecherin am Dienstag in Köln mit. Auch wenige Szenen für den ersten Teil müssten noch gedreht werden. Man hoffe, dass es bald weitergehe. Die Doppelfolge trägt den Titel „In der Familie“. Der erste „Tatort“ mit dem Titel „Taxi nach Leipzig“ war am 29. November 1970 ausgestrahlt worden.

