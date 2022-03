Dreck und Lärm: Würzburg wirbt um Verständnis für Saatkrähen

Sie machen Dreck und Lärm und sind doch wichtig: Saatkrähen. Die Stadt Würzburg bittet Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die schwarzen Stadtmitbewohner. Saatkrähen erfüllen wichtige ökologische Funktionen, heißt es in einer Pressemitteilung. Da sie Aas, Mäuse und Weichtieren wie Raupen und Würmern verzehrten, sorgten sie dafür, dass sich Krankheiten nicht ausbreiten.

Für Ärger sorgt, dass die natürlichen Schädlingsbekämpfer auch Kot hinterlassen - zum Beispiel auf Autos und Parkbänken, Mülltüten aufpicken und Zweige und Nestteile aus den Bäumen fallen. Es beschwerten sich immer wieder Anwohner, sagte ein Stadtmitarbeiter von der Fachabteilung Naturschutz. Ein empfundenes Ärgernis sind auch die Geräusche. „Den Gesang halten viele Menschen nur für Lärm, aber auch Saatkrähen sind Singvögel“, so der Stadtmitarbeiter.

Saatkrähen nisten in Kolonien, das heißt konzentriert in großer Schar. An diesen Stellen mit Krähennestern fällt der Ärger lokal besonders groß aus. Doch Saatkrähen sind eine besonders geschützte Vogelart. Brut- und Nistplätze dürfen nicht entfernt oder zerstört werden. Stadtangaben zufolge droht ein Bußgeld bis 50.000 Euro.

Der Höhepunkt des Krähenvorkommens sei Mitte März, wenn die Vögel ihre Eier legen. Ein Ende der Beeinträchtigungen kehre meist im Mai ein, wenn die Jungvögel flügge geworden sind. Nach der Brut verteilten sich die Saatkrähen wieder.

Die Stadt Würzburg informiert schon seit einigen Jahren über den Nutzen der Saatkrähen. Das Verständnis für die Vögel habe bereits zugenommen.

© dpa-infocom, dpa:220320-99-595717/3