DOSB-Chef Hörmann für mehr Gleichberechtigung im Skispringen

DOSB-Präsident Alfons Hörmann befürwortet beim Skispringen eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen. „Das Frauen-Skispringen hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt“, sagte Hörmann der „Allgäuer Zeitung“ (Freitag). Dass der Wettkampfkalender der Männer und der Frauen sukzessive angeglichen wird und Frauen künftig mehr und bessere Wettbewerbe bekommen, findet der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes „in der Sache logisch“.

FIS-Renndirektor Walter Hofer hatte vor kurzem angekündigt, dass für Weltmeisterin Carina Vogt und Co. schon ab dem nächsten Winter mehr Springen von Großschanzen und mehr gemeinsame Wettbewerbe mit den Männern geplant seien. „Es wäre schön, wenn die Kräfte in dieser so faszinierenden Sportart mehr und mehr geschlechterübergreifend gebündelt werden“, sagte Hörmann.

An diesem Samstag (15.00 Uhr) und Sonntag (14.15 Uhr) stehen in Oberstdorf die letzten Frauen-Weltcups dieses Winters an. Neben Sotschi-Olympiasiegerin Vogt hat sich vor allem Katharina Althaus in dieser Saison in Szene gesetzt. Nach Olympia-Silber in Pyeongchang möchte sie beim Finale auf ihrer Heimschanze ihren zweiten Rang im Gesamtweltcup verteidigen.

